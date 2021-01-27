У Туреччині затримали 12 терористів ІДІЛ, в тому числі 5 росіян

У Туреччині заявили про затримання 12 іноземців-терористів ІДІЛ, які перебували у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Затримання відбулося ще 31 грудня - прикордонники затримали 12 підозрюваних, які намагалися незаконно потрапити у Туреччину з Сирії.

Серед підозрюваних п'ять громадян Росії, четверо громадян Узбекистану та ще троє з Киргизстану.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" здійснило щонайменше десять нападів смертників на території Туреччини, сім вибухів та чотири збройні напади, в результаті чого загинуло 315 людей, ще сотні постраждали.

У відповідь Туреччина розпочала антитерористичні операції в країні та за кордоном, щоб запобігти подальшим атакам.