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В Турции задержали 12 террористов ИГИЛ, в том числе пять россиян

Среда, 27 января 2021, 14:36

В Турции заявили о задержании 12 иностранцев-террористов ИГИЛ, находившихся в международном розыске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Задержание произошло еще 31 декабря - пограничники задержали 12 подозреваемых, которые пытались незаконно попасть в Турцию из Сирии.

Среди подозреваемых пять граждан России, четверо граждан Узбекистана и еще трое из Кыргызстана.

Террористическая группировка "Исламское государство" осуществило менее десяти нападений смертников на территории Турции, семь взрывов и четыре вооруженных нападения, в результате чего погибли 315 человек, еще сотни пострадали.

В ответ Турция начала антитеррористические операции в стране и за рубежом, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

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