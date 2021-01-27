В Турции задержали 12 террористов ИГИЛ, в том числе пять россиян

В Турции заявили о задержании 12 иностранцев-террористов ИГИЛ, находившихся в международном розыске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Задержание произошло еще 31 декабря - пограничники задержали 12 подозреваемых, которые пытались незаконно попасть в Турцию из Сирии.

Среди подозреваемых пять граждан России, четверо граждан Узбекистана и еще трое из Кыргызстана.

Террористическая группировка "Исламское государство" осуществило менее десяти нападений смертников на территории Турции, семь взрывов и четыре вооруженных нападения, в результате чего погибли 315 человек, еще сотни пострадали.

В ответ Турция начала антитеррористические операции в стране и за рубежом, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.