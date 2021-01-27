У Софії працівники ресторанного бізнесу влаштували протестну дискотеку
У центрі Софії працівники ресторанного бізнесу, власники нічних клубів, барів, кав'ярень влаштували дискотеку на знак протесту проти карантинних обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
Їх протест, який супроводжувався музикою і танцями, розпочався рівно опівдні перед будівлею уряду в болгарській столиці.
Учасники тримали плакати із зображенням міністра охорони здоров’я Костадіна Ангелова.
Галузь наполягає на тому, що ресторани почнуть працювати з 1 лютого, а нічні клуби - через два тижні. При цьому представники ресторанного бізнесу готові навіть платити штрафи.
За словами представників бізнесу, ресторани не є і не будуть причиною поширення коронавірусу і не є небезпечними місцями.
Серед написів на плакатах, які несли люди: "Ви не залишаєте нам іншого вибору, крім громадянської непокори", "1/3 року в умовах вимушеного безробіття".
Деякі протестувальники також вимагали відставки міністра охорони здоров’я через його непослідовні дії та те, що він дозволяє ресторанам у готелях працювати.
Як повідомлялося, Болгарія продовжила надзвичайну епідемічну ситуацію до кінця квітня.