В Софии работники ресторанного бизнеса устроили протестную дискотеку

В центре Софии работники ресторанного бизнеса, владельцы ночных клубов, баров, кафе устроили дискотеку в знак протеста против карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Их протест, который сопровождался музыкой и танцами, начался ровно в полдень перед зданием правительства в болгарской столице.

Участники держали плакаты с изображением министра здравоохранения Костадина Ангелова.

Представители отрасли настаивают на том, что рестораны начнут работать с 1 февраля, а ночные клубы - через две недели. При этом представители ресторанного бизнеса готовы даже платить штрафы.

По словам представителей бизнеса, рестораны не являются и не будут причиной распространения коронавируса.

Среди надписей на плакатах, которые несли люди: "Вы не оставляете нам другого выбора, кроме гражданского неповиновения", "Треть года в условиях вынужденной безработицы".

Некоторые протестующие также требовали отставки министра здравоохранения за его непоследовательные действия и то, что он позволяет ресторанам в отелях работать.

Как сообщалось, Болгария продолжила чрезвычайную эпидемическую ситуацию до конца апреля.