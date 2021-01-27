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Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи - Білий дім

Середа, 27 січня 2021, 16:12

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" поганою угодою для Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

"Президент, як і раніше, вважає, що "Північний потік-2" - погана угода для Європи. Нам відомо, що попередня адміністрація запровадила нові обмеження на діяльність, пов'язану з трубопроводом, відповідно до Закону про асигнування на національну оборону, і ми будемо переглядати ці заходи", - сказала Псакі.

За її словами, Байден сподівається продовжити консультації з європейськими партнерами з цього питання.

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна" опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. 

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики

Втім, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США. 

Президентка Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини заявила, що будівельні роботи на газопроводі у водах Німеччини можуть бути зупинені на невизначений термін, але противники проєкту все ще повинні навести детальні причини, щоб виправдати зупинку. 

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Північний потік-2 Байден
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