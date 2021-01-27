Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" поганою угодою для Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

"Президент, як і раніше, вважає, що "Північний потік-2" - погана угода для Європи. Нам відомо, що попередня адміністрація запровадила нові обмеження на діяльність, пов'язану з трубопроводом, відповідно до Закону про асигнування на національну оборону, і ми будемо переглядати ці заходи", - сказала Псакі.

За її словами, Байден сподівається продовжити консультації з європейськими партнерами з цього питання.

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна" опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.



Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.



У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики.

Втім, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США.

Президентка Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини заявила, що будівельні роботи на газопроводі у водах Німеччини можуть бути зупинені на невизначений термін, але противники проєкту все ще повинні навести детальні причини, щоб виправдати зупинку.