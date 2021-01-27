У столичному регіоні Іспанії призупинили щеплення через брак вакцин
Громада Мадрида на два тижні припинила робити щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу через брак вакцин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
На такий крок органи охорони здоров’я столичного регіону пішли, щоб забезпечити другою дозою вакцини тих, хто вже отримав першу дозу, і таким чином завершити їх імунізацію.
"Цього тижня і наступного тижня ми припиняємо надавати перші дози, зосереджуючись таким чином на наданні другої дози", - сказав регіональний віцепрезидент Ігнасіо Агуадо.
За його словами, якщо не забезпечити громадян другою дозою вакцини, існує ризик того, що вірус стане резистентним і боротьба з пандемією стане складнішою.
Після Кантабрії, Мадридська громада - це регіон, який досі використовував найменшу кількість вакцин, щоб гарантувати імунітет реципієнта проти коронавірусу двома обов’язковими дозами.
Станом на вівторок у Мадриді та околицях було введено 169,5 тис. доз вакцин проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech.