У столичному регіоні Іспанії призупинили щеплення через брак вакцин

Громада Мадрида на два тижні припинила робити щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу через брак вакцин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

На такий крок органи охорони здоров’я столичного регіону пішли, щоб забезпечити другою дозою вакцини тих, хто вже отримав першу дозу, і таким чином завершити їх імунізацію.

"Цього тижня і наступного тижня ми припиняємо надавати перші дози, зосереджуючись таким чином на наданні другої дози", - сказав регіональний віцепрезидент Ігнасіо Агуадо.

За його словами, якщо не забезпечити громадян другою дозою вакцини, існує ризик того, що вірус стане резистентним і боротьба з пандемією стане складнішою.

Після Кантабрії, Мадридська громада - це регіон, який досі використовував найменшу кількість вакцин, щоб гарантувати імунітет реципієнта проти коронавірусу двома обов’язковими дозами.

Станом на вівторок у Мадриді та околицях було введено 169,5 тис. доз вакцин проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech.