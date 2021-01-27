В столичном регионе Испании приостановили прививки из-за нехватки вакцин

Мадрид на две недели приостановил прививки первой дозой вакцины от коронавируса из-за нехватки вакцин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

На такой шаг органы здравоохранения столичного региона пошли, чтобы обеспечить второй дозой вакцины тех, кто уже получил первую дозу, и таким образом завершить их иммунизацию.

"На этой неделе и на следующей неделе мы прекращаем предоставлять первые дозы, сосредотачиваясь таким образом на предоставлении второй дозы", - сказал региональный вице-президент Игнасио Агуадо.

По его словам, если не обеспечить граждан второй дозой вакцины, существует риск того, что вирус станет резистентным и борьба с пандемией станет более сложной.

После Кантабрии Мадридская община - это регион, который до сих пор использовал наименьшее количество вакцин, чтобы гарантировать иммунитет реципиента против коронавируса двумя обязательными дозами.

По состоянию на вторник в Мадриде и окрестностях было введено 169,5 тыс. доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech.