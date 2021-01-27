Болгарія до 30 квітня пускатиме українців з ПЛР-тестами

Громадяни України з 29 січня до 30 квітня 2021 року зможуть в’їжджати на територію Республіки Болгарія за наявності негативного ПЛР-тесту.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію розповсюдило посольство України в Болгарії.

Уряд Софії опублікував рішення, згідно з яким для в'їзду в країну необхідна довідка, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

У згаданому документі також мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negative).

Слід зазначити, що Болгарія також вимагатиме ПЛР-тести у мандрівників з країн Євросоюзу та Шенгенської зони, Австралії, Канади, Грузії, Білорусі, Туреччини та ще низки країн.

Громадянам країн, які не потрапили до списку, в'їзд до Болгарії заборонений.

Нагадаємо, Кіпр оголосив про дозвіл для в’їзду для українських туристів після свого повного закриття під час другої хвилі епідемії коронавірусу.

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