Литва продовжила карантин до кінця лютого

Уряд Литви за пропозицією Міністерства охорони здоров'я продовжив карантин і обмеження на пересування між регіонами до півночі 28 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пропозицію продовжити карантин МОЗ аргументував тим, що з введенням жорсткого карантину захворюваність COVID-19 знизилася, але все ще залишається високою.

"Кількість випадків в Литві скорочується, але темпи скорочення, у порівнянні з попередніми тижнями, сповільнилися", - сказав міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс.

За його словами, це не означає, що заходи себе не виправдовують: вдалося стабілізувати ситуацію в лікарнях. "Вже розпочато стратегію відновлення стаціонарних послуг", - зазначив він.

Смертність також залишається високою, хоча є тенденція до її зниження. За даними міністерства, зараз імунітет до COVID-19 є приблизно у 7% населення Литви: у щеплених хоча б першою дозою вакцини (близько 2%) або у перехворілих коронавірусом в останні пів року (близько 5%).

Карантин введено в Литві 7 листопада минулого року, з 16 грудня його режим був посилений і продовжений до 31 січня. Наразі в країні заборонена діяльність більшості магазинів, місць спорту і відпочинку, заборонені збори і обмежено пересування людей між регіонами.