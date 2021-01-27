Литва продлила карантин до конца февраля

Правительство Литвы по предложению Министерства здравоохранения продлило карантин и ограничения на передвижения между регионами до полуночи 28 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Предложение продлить карантин Минздрав аргументировал тем, что с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой.

"Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения, по сравнению с предыдущими неделями, замедлились", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

По его словам, это не означает, что меры себя не оправдывают: удалось стабилизировать ситуацию в больницах. "Уже начата стратегия возобновления стационарных услуг", – отметил он.

Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению. По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).

Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим был ужесточен и продлен до 31 января. В данный момент в стране запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, запрещены собрания и ограничено передвижение людей между регионами.