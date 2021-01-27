У Британії через підозрілий пакет евакуювали завод з виробництва вакцин

Британська фармацевтична компанія-виробник вакцин проти коронавірусу через отримання підозрілого пакета була змушена частково евакуювати свою фабрику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Британське відділення фармацевтичної компанії Wockhardt, що базується в Мумбаї, яке виробляє вакцину Oxford-AstraZeneca в північному Уельсі, заявило, що в середу вранці повідомило органи влади про отримання пакунка

"За порадою експерта ми частково евакуювали місце до очікування повного розслідування. Безпека наших співробітників та безперервність бізнесу залишаються надзвичайно важливими ", - йдеться у повідомленні компанії.

Поліція Північного Уельсу заявила, що має справу з "триваючим інцидентом" в промисловій зоні Рексем за 68 кілометрів на південь від Ліверпуля. Правоохоронці закрили довколишні дороги та попросили жителів уникати цього району.

Міністерство оборони заявило, що була викликана група з утилізації боєприпасів, яка надає допомогу керівництву заводу.

Wockhardt уклав угоду з британським урядом, який зарезервував виробничу лінію на валлійському заводі, щоб гарантувати постачання вакцин проти COVID-19. Нещодавно компанія приймала прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який проголосив цю угоду важливим етапом у програмі розподілу вакцин у Британії.