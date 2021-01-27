В Британии из-за подозрительного пакета эвакуировали завод по производству вакцин

Британская фармацевтическая компания-производитель вакцин против коронавируса из-за получения подозрительного пакета была вынуждена частично эвакуировать свою фабрику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Британское отделение фармацевтической компании Wockhardt, базирующейся в Мумбаи, которое производит вакцину Oxford-AstraZeneca в северном Уэльсе, заявило, что в среду утром сообщило в органы власти о получении пакета.

"По совету эксперта мы частично эвакуировали место в ожидании полного расследования. Безопасность наших сотрудников и непрерывность бизнеса остаются чрезвычайно важными ", - говорится в сообщении компании.

Полиция Северного Уэльса заявила, что имеет дело с "продолжающимся инцидентом" в промышленной зоне Рексэм за 68 километрах к югу от Ливерпуля. Правоохранители закрыли близлежащие дороги и попросили жителей избегать этого района.

Министерство обороны заявило, что была вызвана группа по утилизации боеприпасов, которая оказывает помощь руководству завода.

Wockhardt заключил соглашение с британским правительством, зарезервировававшим производственную линию на валлийском заводе, чтобы гарантировать поставки вакцин против COVID-19. Недавно компания принимала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который провозгласил это соглашение важным этапом в программе распределения вакцин в Великобритании.