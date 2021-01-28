У Німеччині в останні місяці зросла кількість охочих вакцинуватися від коронавірусу
За даними фахівців Інституту соціологічних досліджень в Алленсбаху, готовність населення Німеччини зробити щеплення від коронавируса зростає.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з результатами опитування, проведеного в середині січня, 63% жителів Німеччини висловили бажання пройти вакцинацію.
В середині грудня, до початку кампанії вакцинації, цей показник становив 5%.
Кожен п'ятий респондент заявив, що не робитиме щеплення.
Соціологи також зазначили, що готовність пройти вакцинацію корелює з віком опитаних. Серед осіб, молодших за 30 років, які бажають зробити щеплення, - 46%, серед 45-59-річних - 66%, у віковій групі старших за 60 років - 75%.
Раніше МВС Німеччини попередило про можливість масових акцій, спрямованих на перешкоджання кампанії вакцинації від коронавірусу.
Кампанія масової вакцинації від коронавірусу почалася в Німеччині 27 грудня.
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