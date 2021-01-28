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У Німеччині в останні місяці зросла кількість охочих вакцинуватися від коронавірусу

Четвер, 28 січня 2021, 09:16

За даними фахівців Інституту соціологічних досліджень в Алленсбаху, готовність населення Німеччини зробити щеплення від коронавируса зростає. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Згідно з результатами опитування, проведеного в середині січня, 63% жителів Німеччини висловили бажання пройти вакцинацію. 

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В середині грудня, до початку кампанії вакцинації, цей показник становив 5%.

Кожен п'ятий респондент заявив, що не робитиме щеплення. 

Соціологи також зазначили, що готовність пройти вакцинацію корелює з віком опитаних. Серед осіб, молодших за 30 років, які бажають зробити щеплення, - 46%, серед 45-59-річних - 66%, у віковій групі старших за 60 років - 75%.

Раніше МВС Німеччини попередило про можливість масових акцій, спрямованих на перешкоджання кампанії вакцинації від коронавірусу. 

Кампанія масової вакцинації від коронавірусу почалася в Німеччині 27 грудня. 

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