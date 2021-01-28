В Германии в последние месяцы возросло количество желающих вакцинироваться от коронавируса

По данным специалистов Института социологических исследований в Алленсбахе, готовность населения Германии сделать прививку от коронавируса растет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно результатам опроса, проведенного в середине января, 63% жителей Германии выразили желание пройти вакцинацию.

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В середине декабря, до начала кампании вакцинации, этот показатель составлял 5%.

Каждый пятый респондент заявил, что не будет делать прививку.

Социологи также отметили, что готовность пройти вакцинацию коррелирует с возрастом опрошенных. Среди лиц младше 30 лет, желающих сделать прививку, - 46%, среди 45-59-летних - 66%, в возрастной группе старше 60 лет - 75%.

Ранее МВД Германии предупредило о возможности массовых акций, направленных на препятствование кампании вакцинации от коронавируса.

Кампания массовой вакцинации от коронавируса началась в Германии 27 декабря.