Росіяни погрожують піти з ПАРЄ у разі будь-яких санкцій та просять не ображати Путіна

Делегація Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи попередила асамблею, що відмовиться там працювати у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

Про це заявив у Страсбурзі голова делегації РФ Пьотр Толстой.

Представник Держдуми пообіцяв "покарати" асамблею у разі навіть найменшого чи індивідуального обмеження щодо росіян.

"Якщо буде ухвалене рішення про обмеження щодо будь-якого з членів делегацій – ми всі залишимо цю залу, як це зробили у 2014 році", - заявив Толстой. Як відомо, у відповідь на санкції, запроваджені ПАРЄ у 2014 році, росіяни на кілька років припинили роботу в ПАРЄ та зупинили платежі у бюджет Ради Європи. У 2019 році під цим тиском ПАРЄ зняла санкції з РФ.

Також Толстой виступив із вимогою до головуючого не дозволяти українським депутатам висловлюватися про Путіна так, як це часто відбувається.

"Вважаю неприпустимим ображати країну та ображати президента Росії Владіміра Путіна… Це в силах головуючого - не допускати такого", - заявив він, окремо відзначивши виступи Олексія Гончаренка, які його зачепили.

Як відомо, профільний комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до рішення про неможливість санкцій щодо РФ.

Детальніше про події у Страсбурзі – у публікації "Що відбувається у ПАРЄ: реалістично про битву України за нові санкції проти РФ"