Россияне грозятся уйти из ПАСЕ в случае любых санкций и просят не оскорблять Путина

Делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы предупредила ассамблею, что откажется там работать в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Об этом заявил в Страсбурге глава делегации РФ Петр Толстой.

Представитель Госдумы пообещал "наказать" ассамблею в случае даже малейшего или индивидуального ограничения в отношении россиян.

"Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегаций - мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году", - заявил Толстой. Как известно, в ответ на санкции, введенные ПАСЕ в 2014 году, россияне на несколько лет прекратили работу в ПАСЕ и остановили платежи в бюджет Совета Европы. В 2019 году под этим давлением ПАСЕ сняла санкции с РФ.

Также Толстой выступил с требованием к председательствующему не позволять украинским депутатам высказываться о Путине так, как это часто происходит.

"Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего - не допускать такого", - заявил он, отдельно отметив выступления Алексея Гончаренко, которые его задели.

Как известно, профильный комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки в решение о невозможности санкций в отношении РФ.

Подробнее о событиях в Страсбурге - в публикации "Что происходит в ПАСЕ: реалистично о битве Украины за новые санкции против РФ"