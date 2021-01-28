Норвегія через нові штами закриває кордон майже для всіх приїжджих

У середу Норвегія оголосила, що закриє свої кордони для майже всіх нерезидентів, щоб уникнути поширення нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Опівночі з четверга на п'ятницю Норвегія запровадить найсуворіші правила на цій території з 12 березня. На практиці кордон буде закритий для всіх, хто не живе в Норвегії", - заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг на конференції.

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Вона додала, що буде застосовуватися кілька винятків, в тому числі для медичних працівників, які прибувають зі Швеції і Фінляндії, і для людей, що перевозять товари. Крім того, під обмеження не потраплятимуть працівники сфери енергетики і оборони, а також іноземні журналісти.

Однак обмеження поширяться на іноземних спортсменів - у той час як Норвегія готується до проведення міжнародних лижних змагань в найближчі кілька тижнів.

Скандинавська країна, яка не є членом Європейського Союзу, має намір переглянути цей захід через два тижні.

Нагадаємо, Європейська комісія у понеділок 25 січня запропонувала нові жорсткіші вимоги для мандрівників, які в’їжджають до Євросоюзу з-за меж ЄС, та оновила критерії, які держави-члени повинні враховувати, знімаючи обмеження.