Норвегия из-за новых штаммов закрывает границу для многих приезжих

В среду Норвегия объявила, что закроет свои границы почти для всех нерезидентов, чтобы избежать распространения новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"С полуночи четверга на пятницу Норвегия введет самые строгие правила на этой территории с 12 марта. На практике граница будет закрыта для всех, кто живет в Норвегии", - заявила премьер-министр Солберг на конференции.

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Она добавила, что будет несколько исключений, в том числе для медицинских работников, прибывающих из Швеции и Финляндии, и для людей, перевозящих товары. Кроме того, под ограничения не будут подпадать работники сферы энергетики и обороны, а также иностранные журналисты.

Однако ограничения распространятся на иностранных спортсменов - в то время как Норвегия готовится к проведению международных лыжных гонок в ближайшие несколько недель.

Скандинавская страна, которая не является членом Европейского Союза, намерена пересмотреть эти меры через две недели.

Напомним, Европейская комиссия в понедельник 25 января предложила новые жесткие требования для путешественников, въезжающих в Евросоюз из-за пределов ЕС, и обновила критерии, которые государства-члены должны учитывать, снимая ограничения.