МЗС ініціює заборону на в'їзд ще одного російського пропагандиста

Міністерство закордонних справ України ініціюватиме заборону на в’їзду до України російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна, ведучого сатиричного шоу "Международная пилорама" на телеканалі "НТВ", який приїхав до окупованого Донецька.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян (Маргарита Симоньян, головред RT) і (Роман) Бабаян давно нев’їздні", - заявив він.

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021

Як раніше повідомляла "Українська правда", сьогодні до Донецька прибули російські пропагандисти для проведення форуму "російський Донбас".

Це головний редактор RT (колишній Russia Today) Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, ведучий програми "Международная пилорама" на телеканалі НТВ (він також є чоловіком Симоньян) і головред радіо "Говорит Москва" Роман Бабаян.