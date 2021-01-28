МИД инициирует запрет на въезд еще одного российского пропагандиста

Министерство иностранных дел Украины будет инициировать запрет на въезд в Украину российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна, ведущего сатирического шоу "Международная пилорама" на телеканале "НТВ", который приехал в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян (Симоньян, главред RT) и (Роман) Бабаян - давно невъездные", - заявил он.

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021

Как ранее сообщала "Украинская правда", сегодня в Донецк прибыли российские пропагандисты для проведения форума "Русский Донбасс".

Это главный редактор RT (бывший Russia Today) Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, ведущий программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ (он также является мужем Симоньян) и главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.