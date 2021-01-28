У Німеччині вважають, що дефіцит вакцин збережеться до квітня

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заявив, що країна відчуватиме дефіцит вакцин ще щонайменше десять тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У нас ще буде щонайменше 10 важких тижнів з дефіцитом вакцини", - заявив Шпан.

Зараз, на його думку, слід зосередитися на справедливому розподілі доз вакцини у Європі.

У четвер найпопулярніша німецька газета Bild охарактеризувала проблему придбання достатньої кількості вакцин як "скандал", тоді як опитування Frankfurter Allgemeine Zeitung показало, що схвалення урядової політики щодо коронавірусу впало до 49% - найнижчого рівня з початку пандемії.

Шпан заявив, що хоче запросити фармацевтичні компанії та виробників вакцин на зустріч керівників федеральних земель, щоб обговорити подальші кроки. Він визнав, що виробництво вакцин є складним і його не можна збільшити за кілька тижнів.

У вівторок Шпан підтримав пропозиції Європейського Союзу щодо створення реєстру експорту вакцин, оскільки напруженість з AstraZeneca та Pfizer зростає через раптові скорочення поставок лише через місяць після того, як ЄС почав вакцинувати громадян.