В Германии считают, что дефицит вакцин сохранится до апреля

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что страна будет испытывать дефицит вакцин еще как минимум десять недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У нас еще будет не менее 10 тяжелых недель с дефицитом вакцины", - заявил Шпан.

Сейчас, по его мнению, следует сосредоточиться на справедливом распределении доз вакцины в Европе.

В четверг самая популярная немецкая газета Bild охарактеризовала проблему приобретения достаточного количества вакцин как "скандал", тогда как опрос Frankfurter Allgemeine Zeitung показал, что одобрение правительственной политики по коронавирусу упало до 49% - самого низкого уровня с начала пандемии.

Шпан заявил, что хочет пригласить фармацевтические компании и производителей вакцин на встречу руководителей федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Он признал, что производство вакцин является сложным и его нельзя нарастить за несколько недель.

Во вторник Шпан поддержал предложения Европейского Союза по созданию реестра экспорта вакцин, поскольку напряженность с AstraZeneca и Pfizer растет из-за внезапных сокращений поставок только через месяц после того, как ЕС начал вакцинировать граждан.