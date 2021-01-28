Німеччина заборонить в’їзд з Британії і Португалії для стримування нових штамів

Німеччина готує заборону на в'їзд для мандрівників з Великої Британії, Португалії, Бразилії та Південної Африки, щоб обмежити поширення найбільш заразних варіантів коронавірусу у цих країнах.

Про це заявив у четвер міністр внутрішніх справ Британії Горст Зеегофер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Щоб захистити наше населення, не повинно бути в'їзду з регіонів, де поширені ці варіанти вірусу", - сказав він.

Бельгія вже заборонила своїм мешканцям відпочивати за кордоном до березня для боротьби з розповсюдженням більш інфекційного вірусу, проте інші члени Європейського Союзу відмовляються від радикальних заходів, таких як заборона на виїзд або в'їзд.

Зеегофер пообіцяв, що Німеччина не відмовиться від цих планів, навіть якщо ЄС в цілому не погодиться на такі заходи.

"Ми найближчим часом не можемо розраховувати на європейське рішення, яке відповідатиме нашим сподіванням, тому ми готуємо національні заходи", - сказав він.

За словами міністра, обмеження, які обговорюються в уряді, не впливатимуть на перевезення вантажів та медичних товарів.