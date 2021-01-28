Угорщина продовжила дію коронавірусних обмежень до 1 березня

Уряд Угорщини вирішив продовжити обмеження, пов'язані з коронавірусом, до 1 березня.

Про це заявив в четвер Гергей Гуйяш, керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Уряд прийняв це рішення після засідання оперативного органу, відповідального за боротьбу з епідемією, в середу, сказав Гуйяш.

Оскільки вони були введені в листопаді, обмеження довели свою ефективність у стримуванні епідемії, сказав він. Однак будь-яке послаблення без широкомасштабної вакцинації спричинить подальші хвилі заражень та призведе до ще більш жорстких заходів пізніше, додав Гуйяш.

Уряд також продовжить свої спеціальні повноваження на 15 днів з півночі 7 лютого і попросить парламент продовжити дію спеціального правового порядку ще на 90 днів, сказав чиновник.

За його словами, уряд проведе оцінку поточної ситуації з пандемією у другій половині лютого.