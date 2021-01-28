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Венгрия продлила действие коронавирусных ограничений до 1 марта

Четверг, 28 января 2021, 16:19

Правительство Венгрии решило продлить ограничения, связанные с коронавирусом, до 1 марта.

Об этом заявил в четверг Гёргей Гуйяш, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Правительство приняло это решение после заседания оперативного органа, ответственного за борьбу с эпидемией, в среду, сказал Гуйяш.

Поскольку ограничения были введены в ноябре, они доказали свою эффективность в сдерживании эпидемии, сказал он. Однако любое ослабление без широкомасштабной вакцинации повлечет дальнейшие волны заражений и приведет к еще более жестким мерам позже, добавил Гуйяш.

Правительство также продлит свои специальные полномочия на 15 дней с полуночи 7 февраля и попросит парламент продлить действие специального правового порядка еще на 90 дней, сказал чиновник.

По его словам, правительство проведет оценку текущей ситуации с пандемией во второй половине февраля.

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