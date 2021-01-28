Німеччина може не дати рекомендацію на вакцину AstraZeneca для літніх людей

Проєкт рекомендації німецького дорадчого комітету з вакцинації закликає пропонувати вакцину AstraZeneca лише людям у віці 18-64 років, посилаючись на недостатню кількість даних для оцінки її ефективності для літніх людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Очікується, що в п’ятницю Європейське агентство з лікарських засобів затвердить вакцину AstraZeneca для використання у Європейському Союзі. Це буде третя вакцина, дозволена для використання в ЄС після вакцин BioNTech-Pfizer та Moderna.

У проєкті рекомендації, опублікованому в четвер напередодні цього рішення, постійно діюча комісія з вакцинації закликала використовувати вакцину AstraZeneca для вікової групи 18-64 років на основі наявної в даний час інформації. У ньому сказано, що "в даний час недостатньо даних для оцінки ефективності вакцинації з 65 років".

На початку цього тижня AstraZeneca зазначила, що британські регулятори підтримали його використання у старшій віковій групі, незважаючи на відсутність даних про ефективність на пізніх стадіях.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан підкреслив, що рекомендація комітету не є остаточним рішенням, його приймуть лише після того, як вакцина буде дозволена для використання.

Але він зазначив, що з осені дискутували про те, що в дослідженнях щодо ефективності вакцини AstraZeneca у старших групах існує мало даних.

"Очікувалося, що це вплине на рішення контролюючих органів, а потім і постійної комісії з вакцин", - сказав Шпан.

Коли Британія схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного використання минулого місяця, вона визнала, що дані щодо її ефективності у літніх людей були "обмеженими".