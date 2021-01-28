Германия может не дать рекомендацию вакцине AstraZeneca для пожилых

Проект рекомендации немецкого совещательного комитета по вакцинации призывает предлагать вакцину AstraZeneca только людям в возрасте 18-64 лет, ссылаясь на недостаточное количество данных для оценки ее эффективности для пожилых людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ожидается, что в пятницу Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину AstraZeneca для использования в Европейском Союзе. Это будет третья вакцина, разрешенная для использования в ЕС после вакцин BioNTech-Pfizer и Moderna.

В проекте** рекомендации, опубликованном в четверг накануне этого решения, постоянно действующая комиссия по вакцинации призвала использовать вакцину AstraZeneca для возрастной группы 18-64 лет на основе имеющейся в настоящее время информации. В нем сказано, что "в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности вакцинации с 65 лет".

В начале этой недели AstraZeneca отметила, что британские регуляторы поддержали ее использование в старшей возрастной группе, несмотря на отсутствие данных об эффективности на поздних стадиях.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан подчеркнул, что рекомендация комитета не является окончательным решением, его примут только после того, как вакцина будет разрешена для использования.

Но он отметил, что с осени дискутировали о том, что в исследованиях по поводу эффективности вакцины AstraZeneca в старших группах мало данных.

"Ожидалось, что это повлияет на решение контролирующих органов, а затем и постоянной комиссии по вакцинам", - сказал Шпан.

Когда Великобритания одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования в прошлом месяце, она признала, что данные по поводу ее эффективности у пожилых людей были "ограниченными".