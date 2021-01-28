Прем’єр Британії – Шотландії: досить нескінченних розмов про референдум

У четвер прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав шотландським націоналістам припинити "нескінченні розмови" про новий референдум за незалежність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час поїздки в Шотландію у спробі стримати зростаючу підтримку чергового референдуму Джонсон знову заявив, що прихильники незалежності мали свій шанс під час голосування у 2014 році, і подібні референдуми мають відбуватися "раз на покоління".

Опитування громадської думки вказують, що більшість шотландців зараз висловилися б за розрив 314-річного союзу між Англією та Шотландією.

Але Джонсон, чия непопулярність в Шотландії згідно з опитуваннями громадської думки лише поглиблюється, заявив, що він дотримується своєї позиції щодо не схвалення чергового референдуму, який Шотландська національна партія планує організувати.

"Я не вважаю, що правильно робити нескінченні розмови про черговий референдум, коли я думаю, що те, що хочуть жителі країни та жителі Шотландії, це боротьба з пандемією", - заявив Джонсон.

"Ті самі люди, які ... продовжують просувати черговий референдум, казали лише кілька років тому, лише в 2014 році, що це була подія, яка проводиться раз на поколінні - я схильний дотримуватися цієї думки" – додав він.

Його візит до Шотландії, в той час, коли країна перебуває у локдауні з метою запобігання розповсюдженню COVID-19, викликав критику з боку першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен та її Шотландської національної партії (SNP), які поставили під сумнів важливість цієї поїздки.