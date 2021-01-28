Премьер Великобритании - Шотландии: хватит бесконечных разговоров о референдуме

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал шотландским националистам прекратить "бесконечные разговоры" о новом референдуме за независимость.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время поездки в Шотландию в попытке сдержать растущую поддержку очередного референдума Джонсон вновь заявил, что сторонники независимости имели свой шанс во время голосования в 2014 году, и подобные референдумы должны проходить "раз в поколение".

Опросы общественного мнения показывают, что большинство шотландцев сейчас высказались бы за разрыв 314-летнего союза между Англией и Шотландией.

Но Джонсон, чья непопулярность в Шотландии согласно опросам общественного мнения только усугубляется, заявил, что он придерживается своей позиции насчет не одобрение очередного референдума, Шотландская национальная партия планирует организовать.

"Я не считаю, что правильно делать бесконечные разговоры об очередном референдуме, когда я думаю, что то, что хотят жители страны и жители Шотландии, это борьба с пандемией", - заявил Джонсон.

"Те же люди, которые ... продолжают продвигать очередной референдум, говорили лишь несколько лет назад, только в 2014 году, что это было событие, которое проводится раз в поколении - я склонен придерживаться этого мнения", - добавил он.

Его визит в Шотландию, в то время, когда страна находится в локдауни с целью предотвращения распространения COVID-19 вызвал критику со стороны первого министра Шотландии Старджен и ее Шотландской национальной партии (SNP), которые поставили под сомнение важность этой поездки.