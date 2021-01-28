У США медики з вакциною через сніг застрягли в заторі і робили щеплення водіям

Медичні працівники в американському штаті Орегон застрягли з партією вакцин від коронавірусу і вирішили пропонувати її іншим водіям, побоюючись, що препарат стане непридатним без відповідних умов зберігання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The New York Times.

Медичні працівники направлялись до місця вакцинації, коли потрапили в заметіль. Вакцини повинні були бути доставлені на відстань приблизно 50 кілометрів, поїздка зазвичай займає 45 хвилин.

Але медики простояли в заторі кілька годин, і оскільки дорогу попереду них блокував трактор, вони думали, що пройде ще багато часу, перш ніж вони зможуть продовжити рух.

Тому вони ходили між машинами, які також застрягли в снігу, і питали водіїв, чи хочуть вони зробити щеплення.

"Один з них був такий щасливий, що тут же зняв сорочку", - сказав виданню директор служби охорони здоров'я.

Більшість водіїв сміялися і ввічливо відмовилися, навіть після того, як директор сказав, що професіонали готові допомогти з вакцинацією.

"Звичайно, це теж була дивна розмова. Уявіть, що ви застрягли в хуртовині, і незнайомець питає, чи не хочете ви зробити укол в руку", - розповів він.

Проте були використані всі дози вакцини, які були у медиків.