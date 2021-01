ЄС попередив, що фіндопомога Україні залежить від реформи медичних закупівель

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що правила закупівлі ліків та медзасобів в Україні входять до умов надання макрофінансової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

У пості посол поширив статтю Atlantic Council щодо викликів вакцинації від коронавірусу в Україні, в якій, серед іншого, згаданий конфлікт довкола закупівель між Міністерством охорони здоров’я та агентством "Медичні закупівлі України".

"Передача усіх централізованих закупівель до агентства - також умова надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зауважив Матті Маасікас.

Transferring all centralized procurement to the Agency is also a condition for EU´s macro-financial assistance.



"Ukraine’s vaccine problems have been aggravated by escalating tensions between the Ministry of Health and the Medical Procurement Agency."



https://t.co/LBe8K7W2vM