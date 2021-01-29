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ЄС попередив, що фіндопомога Україні залежить від реформи медичних закупівель

П'ятниця, 29 січня 2021, 10:08

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що правила закупівлі ліків та медзасобів в Україні входять до умов надання макрофінансової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

У пості посол поширив статтю Atlantic Council щодо викликів вакцинації від коронавірусу в Україні, в якій, серед іншого, згаданий конфлікт довкола закупівель між Міністерством охорони здоров’я та агентством "Медичні закупівлі України".

"Передача усіх централізованих закупівель до агентства - також умова надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зауважив Матті Маасікас.

Як повідомляла "Українська правда", наприкінці 2020 року гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин від COVID-19 із МОЗ і заявив, що з січня не має наміру цього робити. У підсумку Кабінет міністрів України забрав функцію закупівлі вакцин від держпідприємства "Медзакупівлі України" і передав процес міжнародній організації Crown Agents.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.

Половина цих коштів надається безумовно - Україна вже отримала їх

Виділення наступних 600 млн буде схвалене європейською стороною лише у разі, якщо Україна виконає низку умов, що поділені на чотири блоки – управління державними фінансами, урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, а також секторальні реформи.

Серед іншого, для отримання другого траншу МФД Україна має передати централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту у віданні новоствореного ДП  "Медичні закупівлі України"; має продовжитися реформа податкової та митниці; має бути створена нова Вища кваліфікаційна комісія суддів та відбутися корпоратизація 10 найбільших державних підприємств.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль.

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макрофін Маасікас
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