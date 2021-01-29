Уряд Британії вилучив COVID-постер після звинувачень у печерному сексизмі

Британський уряд звинуватили у явному сексизмі через публікацію соціальної реклами, на якій всю хатню роботу виконує жінка, а чоловік при цьому відпочиває на дивані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У четвер уряд спробував відмежуватися від офіційної реклами в соціальних мережах, яка закликала: "Залишайтеся вдома. Рятуйте життя ".

На постері зображені жінки, які чистять і прасують, а також навчають дітей. Тим часом єдиний чоловік в рекламі зображений під час відпочинку на дивані.

Зображення було відкликане, але лише після того, як воно стало вірусним і викликало шквал критики.

Уряд заявив, що реклама не відображає його погляд на жінок.

Те, що зображення було опубліковано, свідчить про уряд, який не має точки зору щодо гендерної рівності, заявила Манду Рід, лідер партії "Жіноча рівність".

"Така типізація змушує мою кров закипати - люди, які зробили це, є динозаврами", - сказала вона.

Суперечка вибухнула в час, коли вдвічі більше матерів, ніж батьків, заявляють, що їм доводиться брати відпустки без збереження заробітної плати через закриття шкіл або хвору дитину, породжуючи ще більше побоювань, що економічні наслідки пандемії непропорційно лягають на плечі жінок.

Травневий звіт Інституту фіскальних досліджень та Інституту освіти UCL показав, що матері в Англії частіше, ніж батьки, втрачали роботу під час карантину.