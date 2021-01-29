Правительство Британии изъяло COVID-постер после обвинений в пещерном сексизме

Британское правительство обвинили в явном сексизме из-за публикации социальной рекламы, на которой всю работу по дому выполняет женщина, а мужчина при этом отдыхает на диване.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В четверг правительство попыталось отмежеваться от официальной рекламы в социальных сетях, которая призывала: "Оставайтесь дома. Спасайте жизни".

На постере изображены женщины, которые убирают и гладят, а также учат детей. Между тем единственный мужчина в рекламе отдыхает на диване.

Изображение было отозвано, но только после того, как оно стало вирусным и вызвало шквал критики.

В правительстве заявили, что реклама не отражает их взгляд на женщин.

То, что изображение было опубликовано, свидетельствует о правительстве, у которого нет мнения относительно гендерного равенства, заявила Манду Рид, лидер партии "Женское равенство".

"Такая типизация заставляет мою кровь вскипать - люди, которые сделали это, просто динозавры", - сказала она.

Спор разгорелся в то время, когда вдвое больше матерей, чем отцов, заявляют, что им приходится брать отпуска без сохранения заработной платы из-за закрытия школ или больного ребенка, порождая еще больше опасений, что экономические последствия пандемии непропорционально ложатся на плечи женщин.

Майский отчет Института фискальных исследований и Института образования UCL показал, что матери в Англии чаще, чем отцы, теряли работу во время карантина.