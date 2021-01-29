Кулеба прокоментував візит Борреля в Москву, де говоритимуть про Україну

Україна спокійна щодо порядку денного, з яким високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель на початку лютого відвідає Росію.

Про це у п’ятницю на брифінгу в Києві заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Кулеби, Боррелю добре відома позиція України, яка була додатково проговорена в Брюсселі.

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"Він отримав прямі директиви від держав-членів до цього візиту, тому ми спокійні щодо порядку денного і тих тез, з якими Боррель їде до Росії, бо вони відповідають інтересам України", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Під час візиту Боррель говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах, а також про нещодавнє отруєння, затримання та арешт опозиційного політика Алексєя Навального і придушення протестів на його підтримку.

До візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.