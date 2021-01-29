Кулеба прокомментировал визит Борреля в Москву, где будут говорить об Украине
Украина спокойна относительно повестки дня, с которой высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в начале февраля посетит Россию.
Об этом в пятницу на брифинге в Киеве заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Европейской правды".
По словам Кулебы, Боррелю хорошо известна позиция Украины, которую дополнительно проговорили в Брюсселе.
"Он получил прямые директивы от государств-членов к этому визиту, поэтому мы спокойны относительно повестки дня и тех тезисов, с которыми Боррель едет в Россию, потому что они отвечают интересам Украины", - подчеркнул министр.
Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.
Во время визита Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте оппозиционного политика Алексея Навального и подавлении протестов в его поддержку.
До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решения, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.