Кулеба прокомментировал визит Борреля в Москву, где будут говорить об Украине

Украина спокойна относительно повестки дня, с которой высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в начале февраля посетит Россию.

Об этом в пятницу на брифинге в Киеве заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кулебы, Боррелю хорошо известна позиция Украины, которую дополнительно проговорили в Брюсселе.

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"Он получил прямые директивы от государств-членов к этому визиту, поэтому мы спокойны относительно повестки дня и тех тезисов, с которыми Боррель едет в Россию, потому что они отвечают интересам Украины", - подчеркнул министр.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Во время визита Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте оппозиционного политика Алексея Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решения, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.