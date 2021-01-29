Парламент Португалии легализовал эвтаназию для неизлечимо больных

В пятницу парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназии - страна станет седьмой в мире, где неизлечимо больные пациенты смогут обращаться за помощью к врачу, чтобы уйти из жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Людям старше 18 лет будет разрешено простить медиков помочь завершить жизнь в случае, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и нестерпимой боли. Пациенты также должны быть психически способными принять такое решение.

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Процесс эвтаназии будет доступен только для граждан страны и резидентов, чтобы люди не могли поехать в Португалию за медицинской помощью уйти из жизни.

Закон еще должен утвердить президент Португалии, но ранее он сказал, что будет уважать голосования в парламенте.

Некоторые раскритиковали время голосования за законопроект. Оппозиционные социал-демократы заявили, что из-за пандемии коронавируса среди людей возникло "большое беспокойство, страх, связанный с проблемами жизни и смерти".

В письме в парламент две группы, которые управляют большинством домов престарелых в Португалии, которые сильно пострадали от пандемии, заявили, что "одобрение эвтаназии является неуважением ко всем этим людям".

Португалия легализовала аборты в 2007 году и разрешила однополые браки в 2010 году.