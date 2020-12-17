Нижня палата парламенту Іспанії підтримала легалізацію евтаназії

Нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт, що дозволяє важкохворим дати згоду на евтаназію, незважаючи на рішучий спротив політичних правих та релігійних груп.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Законопроєкт отримав широку підтримку, за нього проголосували 198 депутатів, 138 були проти та двоє утрималися.

Тільки дві праві партії виступили проти законопроєкту, який тепер повинен пройти голосування у Сенаті.

Прогнозується, що він буде проголосований у верхній палаті парламенту і, якщо так станеться, то набере чинності в перші тижні нового року.

В такому разі Іспанія стане шостою країною у світі, яка визнала право на гідну смерть, після Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Канади та Нової Зеландії.

Нагадаємо, Конституційний суд Австрії в п'ятницю постановив, що заборона асистованого суїциду порушує основні права людини, і наказав уряду скасувати її в 2021 році.