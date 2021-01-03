Туристи з України провалилися під кригу на озері у польських Татрах
Неділя, 3 січня 2021, 17:19
Українські туристи провалилися під кригу на озері Морське Око у польських Татрах.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.
Інцидент стався у суботу в Татранському національному парку. Українці провалились під лід приблизно за 10 метрів від берега.
Їм вдалося самостійно вибратися на берег, ніхто з них серйозно не постраждав. Скільки українців було на місці інциденту, не повідомляється.
Лід на Морському Оці занадто тонкий, щоб виходити на нього. Влада парку вже давно звертається з проханням не виходити на озера Татр. Знаки, розміщені на берегах, також повідомляють про небезпеку.
Біля озера також є охоронці парків, але, незважаючи на їх застереження, туристи регулярно виходять на лід.
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