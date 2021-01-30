Франція у зв’язку з епідемією забороняє "несуттєві поїздки" з-поза меж ЄС, як і виїзд

Франція з 31 січня заборонила поїздки з-поза меж ЄС, як і поїздки з Франції за межі ЄС - окрім випадків, коли для цього є важлива причина.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, про це оголосив прем’єр-міністр Жан Кастекс.

Таке рішення ухвалили на терміновій нараді у Єлисейському палаці ввечері 29 січня.

Обмеження торкнеться у тому числі поїздок між європейською частиною Франції та її заморськими департаментами.

В’їхати у Францію з іншої країни ЄС буде можливо за наявності свіжого негативного тесту на коронавірус. Втім, ця вимога не торкнеться людей, які регулярно перетинають кордон для робочих поїздок.

Кілька днів тому схоже рішення схвалила Бельгія, заборонивши несуттєві поїздки за кордон, а сьогодні - Чехія, обмеживши в'їзд для іноземців.

