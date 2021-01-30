Франция в связи с эпидемией запрещает "несущественные поездки" из-за пределов ЕС, как и выезд

Франция с 31 января запретила поездки из-за пределов ЕС, как и поездки из Франции за пределы ЕС - кроме случаев, когда для этого есть важная причина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde, об этом объявил премьер-министр Жан Кастекс.

Такое решение было принято на срочном совещании в Елисейском дворце вечером 29 января.

Ограничение коснется в том числе поездок между европейской частью Франции и ее заморскими департаментами.

Въехать во Францию ​​из другой страны ЕС будет возможно при наличии свежего негативного теста на коронавирус. Это требование не коснется людей, которые регулярно пересекают границу для рабочих поездок.

Несколько дней назад подобное решение приняла Бельгия, запретив несущественные поездки за границу, а сегодня - Чехия, ограничив въезд для иностранцев.