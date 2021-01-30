Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский рассказал американцам, что "немного сердится" на Трампа

8 тысяч жителей немецкого Геттингена эвакуировали из-за бомб времен Второй мировой

ЕС после скандала отказался от планов контролировать ввоз вакцин из Ирландии в Северную Ирландию

ЕС утвердил вакцину AstraZeneca, несмотря на конфликт с ее производителем






Франция в связи с эпидемией запрещает "несущественные поездки" из-за пределов ЕС, как и выезд

Суббота, 30 января 2021, 12:07

Франция с 31 января запретила поездки из-за пределов ЕС, как и поездки из Франции за пределы ЕС - кроме случаев, когда для этого есть важная причина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde, об этом объявил премьер-министр Жан Кастекс.

Такое решение было принято на срочном совещании в Елисейском дворце вечером 29 января.

Ограничение коснется в том числе поездок между европейской частью Франции и ее заморскими департаментами.

Въехать во Францию ​​из другой страны ЕС будет возможно при наличии свежего негативного теста на коронавирус. Это требование не коснется людей, которые регулярно пересекают границу для рабочих поездок.

Несколько дней назад подобное решение приняла Бельгия, запретив несущественные поездки за границу, а сегодня - Чехия, ограничив въезд для иностранцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Коронавирус
powered by lun.ua