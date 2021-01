Британія вакцинувала від коронавірусу 8 мільйонів осіб

У Великій Британії вже 8 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

"Понад 8 мільйонів людей у всій Великій Британії отримали першу дозу вакцини. Дякуємо всім, хто прийшов, щоб отримати перший укол", - написав Джонсон у Twitter.

More than 8 million people across the United Kingdom have now received their first vaccine dose.



Thank you to everyone who has come forward to get their jab. pic.twitter.com/Li9Noc3Lxv