У Британії допускають обмеження на експорт вакцин - ЗМІ

В уряді Британії почали цікавитися юридичними аспектами щодо того, як у разі необхідності можливо обмежити експорт вакцин від коронавірусу або їхніх складових з Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела в уряді, а також двох експертів, залучених до питання.

За їхніми словами, цей потенційний крок може бути застосований лише у разі дефіциту вакцин у самій Британії та стосуватиметься лише доз, які замовлені для Британії.

Речник уряду на запитання, чи справді починали юридичні консультації щодо можливості такого кроку, ухилився від коментаря. "Ми постійно підтримуємо контакт із розробниками вакцини і залишаємося впевненими у тому, що проблем з постачанням вакцини до Британії не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, після перших проблем з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія зможе надати ЄС найближчим часом значно менше вакцин, ніж пообіцяла, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

Акт, прийнятий за терміновою процедурою, передбачає отримання дозволів на експорт вакцин COVID-19 за межі ЄС до кінця березня 2021 року. Ця схема застосовується лише до експорту вакцин від компаній, з якими ЄС заздалегідь уклав угоди на купівлю, та не торкнеться гуманітарних поставок.

Cпершу повідомлялося, що ЄС має намір контролювати перевезення вакцин у тому числі на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, який за угодою про Brexit мав залишитися "прозорим" - що встигло серйозно стривожити Британію та Ірландію. Та того ж вечораа Єврокомісія заперечила такі плани.