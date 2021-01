Великобритания вакцинировали от коронавируса 8 миллионов человек

В Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Более 8 миллионов человек по всей Великобритании получили первую дозу вакцины. Спасибо всем, кто пришел, чтобы получить первый укол", - написал Джонсон в Twitter.

More than 8 million people across the United Kingdom have now received their first vaccine dose.



