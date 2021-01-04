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Німецька поліція розігнала церковну службу з понад 100 учасниками без масок

Понеділок, 4 січня 2021, 12:59

Поліція розігнала церковну службу, в якій взяли участь близько 150 парафіян в німецькому місті Герфорд, в західній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Поліція заявила, що понад 100 учасникам були пред'явлені звинувачення в порушенні коронавірусних обмежень на зібрання, соціальне дистанціювання і колективний спів. Деяким з присутніх, особливо організаторам, можуть загрожувати великі штрафи.

Згідно з правилами ізоляції в Німеччині, до 20 осіб можуть відвідувати такі служби в приміщенні за умови дотримання гігієни та соціального дистанціювання.

За даними поліції, велика група в Герфорді, в яку входили діти, не носила масок і не дотримувалася правила дистанціювання, а часом співала.

Спільний спів в приміщенні суворо заборонений, так як є свідчення того, що це підвищує ризик передачі інфекції. Кілька хорових заходів в Європі були визначені як суперрозповсюджувачі.

Нагадаємо, прем'єр-міністри різних федеральних земель Німеччини дали зрозуміти, що не бачать підстав для послаблення нинішнього жорсткого локдауну, термін чинності якого збігає 10 січня.

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Коронавірус Німеччина
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