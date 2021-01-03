У Німеччині є консенсус щодо продовження локдауну після 10 січня

Прем'єр-міністри різних федеральних земель Німеччини у вихідні дні дали зрозуміти, що не бачать підстав для послаблення нинішнього жорсткого локдауну, термін чинності якого збігає 10 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Відкритими залишаються хіба що питання, як довго мають тривати обмеження, а також чи варто відкривати школи на дитячі садки.

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Глава уряду Баварії Маркус Зедер висловив упевненість, що нинішній "локдаун має тривати до кінця січня".

Схожої думки дотримується й прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль. Він наголосив, що нинішня ситуація щодо кількості зафіксованих заражень не дає "жодних підстав для послаблень" і очікує "подовження дотеперішніх обмежень" попри труднощі, котрі це може спричинити "в різних галузях".

Так само керівник уряду Тюрингії Бодо Рамелов заявив, що головна мета має полягати в тому, щоб "скоротити число інфекцій і тим самим полегшити навантаження на систему охорони здоров'я". Аналогічні заяви зробили прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Газелофф та низка інших очільників земельних урядів.

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За даними німецьких ЗМІ, землі, котрі найбільше постраждали від нинішньої хвилі пандемії, вимагають подовження чинності локдауну до 31 січня. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Саксонію і Тюрингію. Схожої думки дотримується й федеральний уряд. Натомість Бремен, Гамбург і Гессен воліли б подовжити дію нинішнього локдауну тільки на два тижні.

Крім того, поки що немає єдності щодо точної дати відкриття для навчання шкіл та дитячих садочків, зазначає видання.

На 5 січня заплановано консультації між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель та головами урядів земель щодо локдауну, який, у тій чи іншій мірі, триває в Німеччині вже два місяці. Востаннє обмеження були посилені в середині грудня, коли в країні зачинилися більшість магазинів та припинилося очне навчання в школах.