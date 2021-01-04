Немецкая полиция разогнала церковную службу с более чем 100 участниками без масок

Полиция разогнала церковную службу, в которой приняли участие около 150 прихожан в немецком городе Херфорд, в западной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Полиция заявила, что более 100 участникам были предъявлены обвинения в нарушении коронавирусных ограничений на собрания, социальное дистанцирование и коллективное пение. Некоторым из присутствующих, особенно организаторам, могут грозить крупные штрафы.

Согласно правилам изоляции в Германии, до 20 человек могут посещать такие службы в помещении при условии соблюдения гигиены и социального дистанцирования.

По данным полиции, большая группа в Херфорде, в которую входили дети, не носила масок и не соблюдала правила дистанцирования, а временами пела.

Совместное пение в помещении строго запрещено, так как есть свидетельства того, это повышает риск передачи инфекции. Несколько хоровых мероприятий в Европе были определены как суперраспространители.

Напомним, премьер-министры разных федеральных земель Германии дали понять, что не видят оснований для ослабления нынешнего жесткого локдауна, срок действия которого истекает 10 января.