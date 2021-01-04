У Німеччині почало роботу відомство у закордонних справах, яке відповідатиме за візи

У німецькому місті Бранденбург-на-Гафелі офіційно почало роботу нове федеральне відомство у закордонних справах (Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten), яке візьме на себе частину функцій, які раніше виконувало МЗС країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Уперше за 150-річну історію Міністерства закордонних справ з'явився орган, який виконує спеціалізовані завдання з міжнародним виміром", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас віртуальній пресконференції з нагоди відкриття.

Центральним завданням нового відомства буде обробка візових заяв. Таким чином МЗС Німеччини хоче зменшити навантаження на свої представництва за кордоном, адже очікується, що в майбутньому до Німеччини прибуватиме більше кваліфікованих працівників.

Маас також підкреслив, що час обробки заяви на робочу візу завдяки запуску нової установи має істотно скоротитися.

Крім того, нове федеральне відомство буде відповідати за управління персоналом, нерухомість за кордоном та забезпечення фінансування програм з гуманітарної допомоги та попередження криз.

Федеральна рахункова палата раніше неодноразово закликала МЗС утриматися від виконання непрофільних завдань, наголошуючи при цьому на постійному збільшенні "гуманітарно-антикризового" бюджету, який зріс із 70 мільйонів євро у 2006 році до 2,5 мільярда євро у 2020 році.

До кінця 2021 році в федеральному відомстві у закордонних справах працюватиме понад 300 співробітників, а до 2025 року - вже близько тисячі. Передбачається, що персонал установи не буде підлягати обов'язковій ротації, як це зазвичай практикується у МЗС.