В Германии начало работу ведомство по иностранным делам, которое будет отвечать за визы

В немецком городе Бранденбург-на-Гафеле официально начало работу новое федеральное ведомство по иностранным делам (Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten), которое возьмет на себя часть функций, ранее выполнявшихся МИД страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Впервые за 150-летнюю историю Министерства иностранных дел появился орган, который выполняет специализированные задачи с международным измерением", - заявил министр иностранных дел Хайко Маас виртуальной пресс-конференции по случаю открытия.

Центральной задачей нового ведомства будет обработка визовых заявлений. Таким образом МИД Германии хочет уменьшить нагрузку на свои представительства за рубежом, ведь ожидается, что в будущем в Германию прибывать больше квалифицированных работников.

Маас также подчеркнул, что время обработки заявления на рабочую визу благодаря запуску нового учреждения должно существенно сократиться.

Кроме того, новое федеральное ведомство будет отвечать за управление персоналом, недвижимость за рубежом и обеспечение финансирования программ по гуманитарной помощи и предупреждение кризисов.

Федеральная счетная палата ранее неоднократно призывала МИД воздержаться от выполнения непрофильных задач, отмечая при этом постоянное увеличение "гуманитарно-антикризисного" бюджета, который вырос с 70 млн евро в 2006 году до 2,5 миллиарда евро в 2020 году.

К концу 2021 года в федеральном ведомстве по иностранным делам будет работать более 300 сотрудников, а к 2025 году - уже около тысячи. Предполагается, что персонал учреждения не будет подлежать обязательной ротации, как это обычно практикуется в МИД.