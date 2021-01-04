Комісар Ради Європи підтримала рішення Британії не видавати Ассанжа до США

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович позитивно оцінила рішення британського суду, який відмовив США в екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Окружний суддя у Великій Британії відмовив в екстрадиції Джуліана Ассанжа. Як я вже говорила раніше, міркування свободи преси і можливе жорстоке поводження повинні завадити його екстрадиції. Сподіваюся, це призведе до швидкого завершення розгляду", - написала Міятович у Twitter.

The extradition of Julian #Assange has been denied by the District Judge in the UK. As I stated earlier, considerations of press freedom and potential ill-treatment should prevent his extradition. Hope this brings proceedings to a swift end https://t.co/behLW4tLHB — Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) January 4, 2021

У понеділок суд в Лондоні відмовив Сполученим Штатам у видачі Ассанжа через побоювання щодо його психічного здоров'я. Але поки Ассанж залишиться під вартою через можливу апеляцію.

Справа проти 49-річного Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.

Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення - 175 років.

Адвокати Ассанжа заявляють, що переслідування є політично вмотивованим зловживанням владою, яке придушить свободу преси і піддасть небезпеці журналістів у всьому світі.

У 2019-му році Ассанжа виселили з посольства Еквадору в Лондоні, де він був закритий з 2012 року. Його негайно заарештували за втечу з-під застави 2012 року.

Аcсанж втік, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, які він заперечував. Нині Швеція припинила справу.