Комісар Ради Європи підтримала рішення Британії не видавати Ассанжа до США

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович позитивно оцінила рішення британського суду, який відмовив США в екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Окружний суддя у Великій Британії відмовив в екстрадиції Джуліана Ассанжа. Як я вже говорила раніше, міркування свободи преси і можливе жорстоке поводження повинні завадити його екстрадиції. Сподіваюся, це призведе до швидкого завершення розгляду", - написала Міятович у Twitter.

The extradition of Julian #Assange has been denied by the District Judge in the UK. As I stated earlier, considerations of press freedom and potential ill-treatment should prevent his extradition. Hope this brings proceedings to a swift end https://t.co/behLW4tLHB