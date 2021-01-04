Комиссар Совета Европы поддержала решение Британии не выдавать Ассанжа в США

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович положительно оценила решение британского суда, который отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Окружной судья в Великобритании отказал в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Как я уже говорила ранее, сображения свободы прессы и возможно жестокое обращение должны помешать его экстрадиции. Надеюсь, это приведет к скорейшему завершению рассмотрения", - написала Миятович в Twitter.

The extradition of Julian #Assange has been denied by the District Judge in the UK. As I stated earlier, considerations of press freedom and potential ill-treatment should prevent his extradition. Hope this brings proceedings to a swift end https://t.co/behLW4tLHB — Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) January 4, 2021

В понедельник суд в Лондоне отказал Соединенным Штатам в выдаче Ассанжа из-за опасений относительно его психического здоровья. Но пока Ассанж останется под стражей из-за возможной апелляцию.

Дело против 49-летнего Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войне в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения - 175 лет.

Адвокаты Ассанжа заявляют, что преследование является политически мотивированным злоупотреблением властью, которое подавит свободу прессы и подвергнет опасности журналистов во всем мире.

В 2019 году Ассанжа выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он был закрыт с 2012 года. Его немедленно арестовали за побег из-под залога 2012 года.

Аcсанж сбежал, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которые он отрицал. Сейчас Швеция прекратила дело.