Комиссар Совета Европы поддержала решение Британии не выдавать Ассанжа в США

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович положительно оценила решение британского суда, который отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Окружной судья в Великобритании отказал в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Как я уже говорила ранее, сображения свободы прессы и возможно жестокое обращение должны помешать его экстрадиции. Надеюсь, это приведет к скорейшему завершению рассмотрения", - написала Миятович в Twitter.

The extradition of Julian #Assange has been denied by the District Judge in the UK. As I stated earlier, considerations of press freedom and potential ill-treatment should prevent his extradition. Hope this brings proceedings to a swift end https://t.co/behLW4tLHB